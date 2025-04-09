Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video
Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldüren anne bileğini kesip intihar süsü verip polise ihbarda bulundu. Genç öğretmenin öldürüldüğü otopside ortaya çıkınca gözaltına alınan anne cinayeti itiraf etti.
Polisteki sorgılanması tamamlanan Sultan Günaydın Samsun Adliyesine sevk edildi.
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