Video Yaşam Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video
Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video

Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video

09.04.2025 | 11:16

Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldüren anne bileğini kesip intihar süsü verip polise ihbarda bulundu. Genç öğretmenin öldürüldüğü otopside ortaya çıkınca gözaltına alınan anne cinayeti itiraf etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker olan ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan Tuba Günaydın (34) yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı aynı dönemde eşinden boşandı. Rehberlik öğretmeni olan Tuba Günaydın, şehit ve gazi yakını kadrosundan Samsun'daki Sakarya ilköğretim Okulu'nda rehber öğretmen olarak göreve başladı.Gözünden sağlık sorunları yaşayıp sağ ayağına da kısmi felç geçiren Tuba Günaydın, annesi Sultan Günaydın (61) ile yaşamaya başladı. Öğretmen Tuba Günaydın'ın annesi Sultan Günaydın önceki gece 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak kızının banyoda sol bileği kesilmiş halde hareketsiz yattığını ve son dönemlerde psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Olayın olduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuba Günaydın 'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Bileğini keserek İntihar ettiği değerlendirilen Tuba Günaydın 'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yapılan otopside genç öğretmenin boynunda boğmaya bağlı kırıklar olduğu ortaya çıkınca korkunç gerçek gün yüzüne çıktı ve anne Sultan Günaydın savcının talimatı doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis sorgusunda suçunu suçunu itiraf etmek zorunda kalan anne Sultan Günaydın," Olay gecesi kanepeye uzandım yatıyordum. Kızımda banyoda dişini fırçalıyordu. Beni yanına çağırdı. Yanına gidince bana saldırdı. İttim yere düştü. Kalkıp yine saldırdı. Bu kez kendimi kurtarmak için boğazını sıktım, yere düştü. Hareketsiz yatıyordu. Ölmüştü. Muftaktan bıçak aldım sol bileğini kesip intihar süsü verip polise haber verdim" dedi.
Polisteki sorgılanması tamamlanan Sultan Günaydın Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçükçekmece’de çiçekçide yangın çıktı: 1 ölü | Video 01:47
Küçükçekmece’de çiçekçide yangın çıktı: 1 ölü | Video 09.04.2025 | 11:25
Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video 01:31
Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video 09.04.2025 | 11:16
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 01:00
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı | Video 09.04.2025 | 11:09
Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video 02:16
Öğrenciler ile taksicilerin kavgası yurtta son buldu | Video 09.04.2025 | 10:21
Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video 00:54
Otoparka silahlı saldırı: Motosikletle gelip defalarca kez ateş etti | Video 09.04.2025 | 10:21
Sancaktepe’de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video 02:13
Sancaktepe'de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video 09.04.2025 | 10:21
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video 00:31
85 ayrı suç kaydı bulunan kadın tutuklandı | Video 09.04.2025 | 10:21
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video 03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı | Video 09.04.2025 | 10:21
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video 01:57
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video 09.04.2025 | 10:20
Sultangazi’de tramvay seferleri durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı | Video 02:02
Sultangazi'de tramvay seferleri durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı | Video 09.04.2025 | 10:18
Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video 01:45
Şişli’de gece kulübü önündeki silahlı çatışma kamerada: 1 ölü 1 yaralı 8 gözaltı | Video 09.04.2025 | 10:04
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı! Dehşet anları kamerada 03:13
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı! Dehşet anları kamerada 09.04.2025 | 09:46
Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video 01:02
Kontrolden çıkan servis minibüsü alt geçidin duvarına çarptı | Video 09.04.2025 | 08:21
Maltepe Huzurevi’nde çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 01:56
Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 09.04.2025 | 08:21
Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 yaralı | Video 02:32
Fren yerine gaza basınca araç su kanalına uçtu: 2 yaralı | Video 08.04.2025 | 16:48
Avcılar E-5’te feci kaza! Metrobüs bariyerine çarptı, savrularak yan yola uçtu | Video 04:10
Avcılar E-5'te feci kaza! Metrobüs bariyerine çarptı, savrularak yan yola uçtu | Video 08.04.2025 | 16:25
Avcılar E-5’te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video 04:10
Avcılar E-5'te feci kaza kamerada! Önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu | Video 08.04.2025 | 16:22
Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video 03:44
Samsun merkezli 15 ilde change operasyonu: 45 gözaltı | Video 08.04.2025 | 15:00
Alanya’da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası | Video 00:15
Alanya'da özel spor salonunda otizmli çocuğa şiddet iddiası | Video 08.04.2025 | 14:31
Kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 03:22
Kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 08.04.2025 | 14:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY