Kızlar arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 28.12.2024 | 13:24 Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinde kızlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Görüntülerde, kavga anları yansırken, kavga eden bir kızın masada bulunan sandalyeyi fırlattığı anlar da yer aldı.