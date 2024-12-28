Kızlar arasında çıkan kavgada tekme, yumruk ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video
Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinde kızlar arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.
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