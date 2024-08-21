Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü | Video
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’in Nusaybin ilçesindeki kızlarının saat 15.00’deki düğün mevlidine giderken, bulundukları kamyonetin Batman Kozluk karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Remziye ve Medeni İba çifti ile kızları Neslihan İba ve Medeni İba’nın kız kardeşi Mensuriye Güler’in cenazeleri Silvan ilçesi kırsal Sulubağ Mahallesi’ne getirildi. Cenazeler gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi.
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