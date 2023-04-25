Kocaeli Şehir Hastanesi tam not aldı! 5 yıldızlı otel gibi | Video

15 Nisan’da açılan Kocaeli Şehir Hastanesi, hastaların beğenisini toplandı. Vatandaşlar, “Çok güzel ve çok temiz. Personel ilgili. Hizmet kaliteli. 5 yıldızlı otel gibi” dedi