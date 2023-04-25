Video Yaşam Kocaeli Şehir Hastanesi tam not aldı! 5 yıldızlı otel gibi | Video
Kocaeli Şehir Hastanesi tam not aldı! 5 yıldızlı otel gibi | Video

Kocaeli Şehir Hastanesi tam not aldı! 5 yıldızlı otel gibi | Video

25.04.2023 | 15:26

15 Nisan’da açılan Kocaeli Şehir Hastanesi, hastaların beğenisini toplandı. Vatandaşlar, “Çok güzel ve çok temiz. Personel ilgili. Hizmet kaliteli. 5 yıldızlı otel gibi” dedi

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