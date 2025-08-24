Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04
01:46
02:32
Halk otobüsü şoförüne "Neden baktın?" tehdidi kamerada | Video 24.08.2025 | 12:45
01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
01:07
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07
02:41
00:57
02:30
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu | Video 24.08.2025 | 10:53
00:56
00:32
02:13
02:07
06:45
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34
06:06
00:38
02:57
04:59
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 24.08.2025 | 08:47
04:46
Denizli'de orman yangını 23.08.2025 | 17:11