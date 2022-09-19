Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu | Video

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Kocaeli'de çerez yüklü tırın dorse zeminindeki özel bölmede 88 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Bazı uyuşturucu paketlerinin üzerinde "happy birthday" yazdığı görüldü.
Tırın Türkiye'ye İran'dan geldiği, şüphelilerin ise uyuşturucuyu Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine götürmeyi planladıkları ortaya çıktı. Tır, Bölge Trafik Müdürlüğü'ne çekildikten sonra uyuşturucu maddeler tek tek çıkarıldı. Paketlerin bazılarının üzerinde "happy birthday" yazdığı görüldü.
Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da Bölge Trafik Müdürlüğü'ne giderek, operasyonu yürüten ekipleri tebrik etti.