Video Yaşam Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video

Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video

Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video
07.01.2021 | 09:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video 03:45
Kocaeli'de dünya karate şampiyonu, kadınlara savunma sporları dersi veriyor | Video 07.01.2021 | 09:14
İstanbul'da fidye operasyonu: 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 8 bin dolar fidye istediler | Video 02:03
İstanbul'da fidye operasyonu: 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 8 bin dolar fidye istediler | Video 07.01.2021 | 15:13
Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor | Video 01:07
Karesi millet bahçesi inşaatı yükseliyor | Video 07.01.2021 | 14:56
Arkadaşıyla yarış yaparken kaza yaptı, parçalanan motosikletini bırakıp kayıplara karıştı | Video 01:15
Arkadaşıyla yarış yaparken kaza yaptı, parçalanan motosikletini bırakıp kayıplara karıştı | Video 07.01.2021 | 14:40
Vali Yerlikaya paylaştı, emniyet cezayı kesti | Video 01:01
Vali Yerlikaya paylaştı, emniyet cezayı kesti | Video 07.01.2021 | 14:28
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti | Video 00:45
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti | Video 07.01.2021 | 14:22
Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı | Video 02:14
Yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çalan çete yakalandı | Video 07.01.2021 | 13:54
İngiltere’de 30 yıldır polislik yapan Uzun’a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül | Video 04:48
İngiltere’de 30 yıldır polislik yapan Uzun’a Kraliçe Elizabeth tarafından ödül | Video 07.01.2021 | 13:56
Bursa'da kısıtlamada polisin kumar baskınında mutfak dolabından çıkan kadın kamerada | Video 00:52
Bursa'da kısıtlamada polisin kumar baskınında mutfak dolabından çıkan kadın kamerada | Video 07.01.2021 | 13:07
Afyonkarahisar'da Kaymakamlık lojmanına girmeye çalışan kişi, bekçinin dikkati sayesinde yakalandı | Video 01:03
Afyonkarahisar'da Kaymakamlık lojmanına girmeye çalışan kişi, bekçinin dikkati sayesinde yakalandı | Video 07.01.2021 | 13:07
Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video 02:00
Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video 07.01.2021 | 13:36
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video 00:40
E-5 Karayolu’nda tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı | Video 07.01.2021 | 13:17
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video 01:45
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Teslim oluyorsan ol, olmuyorsan sana hakkını helal etmem” | Video 07.01.2021 | 13:11
Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video 03:57
Kosova’daki patlamada yaralanan 2 kişi Türkiye’ye getirildi | Video 07.01.2021 | 12:59
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video 01:00
Kontrolden çıkan tır, tarım arazisine girerek durabildi | Video 07.01.2021 | 12:44
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 00:28
İş yerinden hırsızlık yapan zanlılar kamerada | Video 07.01.2021 | 12:41
İstanbul Beşiktaş'ta çantasına taş doldurup denize atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı | Video 03:04
İstanbul Beşiktaş'ta çantasına taş doldurup denize atlayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı | Video 07.01.2021 | 12:33
İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video 03:01
İstanbul Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu | Video 07.01.2021 | 11:55
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 01:16
Bu video belediyeye 144 bin liraya patladı | Video 07.01.2021 | 11:45
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 06:54
Leyla Aydemir davasında müdahil olan avukatların da Yusuf Aydemir’in tahliyesine itirazları reddedildi | Video 07.01.2021 | 11:21

İzmit'te, Karate Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, artan şiddet olaylarına karşı kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi veriyor. Vedat Akbulut kadınlara kapkaç ve tacize karşı kendilerini nasıl savunacaklarını öğrettiklerini belirterek, "Yeter ki kadınlarımız ölmesin" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmit'te bir spor salonunda savunma sporları eğitimi veren Karate Full Contact Dünya Şampiyonu Vedat Akbulut, şiddet olaylarına karşı kadınlara ücretsiz savunma sporları dersleri vermeye başladı. Karate, muay thai, kick boks ve yakın dövüş teknikleri konularında kadınlara kendilerini nasıl savunabileceklerini öğreten Akbulut, kadınların kendisine saldıran kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra mutlaka bağırarak çevreden yardım istemesinin önemini de vurguladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 4 kişi ile yapılan çalışmalarda, salona gelen kadınlara fiziki gücün teknik ile alt edilebileceği ve kendilerini savunabilecekleri öğretiliyor.


"YETER Kİ KADINLARIMIZ ÖLMESİN"
Vedat Akbulut son dönemlerde kadına karşı şiddetin arttığını belirterek, "Biz de bundan çok etkilendik. Bu yüzden, İzmit?te yeni açtığımız spor salonunda kadınlarımıza savunma dersleri verelim, bizim de çorbada tuzumuz bulunsun, elimizi taşın altına koyalım istedik. O yüzden kadınlarımıza, kendilerini savunabilmeleri için salonumuzda yakın dövüşle ilgili özel dersler veriyoruz. Bunun karşılığında ise hiçbir ücret almıyoruz. Yeter ki kadınlarımız ölmesin. Burada kick boks, muay thai ve yakın savunma dersleri veriyoruz. Kapkaça karşı, tacize karşı kendilerini nasıl savunabileceklerini öğretiyoruz. O durumda hem sözlü hem de fiziki şekilde yapabilecekleri şeyleri anlatıyoruz. Karşısındaki rakibi nasıl etkisiz hale getirir ve ardından nasıl yardım ister şeklinde derslerimiz var. Bu konularda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


"KENDİMİ SAVUNMAK İSTİYORUM"
Eğitime katılan Büşra Çolak, "Ben buraya zayıflamak amacıyla kaydolmuştum. Savunma sporları derslerini de ücretsiz olarak alabileceğimi söylediler. Artan kadın cinayetlerinden sonra böyle bir imkan sunmaları çok güzel bir şey. Özellikle son zamanlarda kadına şiddet çok artmış durumda. Kadınlar işlerine giderken, evlerinin önünde, evlerinde, pazarda, her yerde vahşice öldürülüyorlar. Bu duruma 'dur' demek zorundayız. Ben de kendimi savunmak istiyorum. Burası da bana çok güzel bir imkan sunuyor bu konuda. Bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.


"ŞİDDETE KARŞI KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BAŞLADIM"
Kendisini savunmak için kick boks dersleri almaya başlayan İlknur Özkan, "Evliyim, 2 kızım var. Evet, evde şiddet görmüyorum. Lakin sokakta, pazarda, her yerde olan şiddete karşı kendimi savunmak için kick boks derslerine başladım. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Şu ana 6- 7 saat ders aldım. Fakat kendimi çok geliştirdiğimin, öz güvenimin yükseldiğinin farkına vardım. Tabii ki fiziksel olarak her zaman erkekler, kadınlardan daha kuvvetlidir. Bizim burada öğrendiğimiz teknikler ve mantığımızla hareket edersek, dünyanın en güçlü insanı da gelse yenebileceğin öz güvenine burada sahip olabiliyorsunuz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA