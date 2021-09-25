Video Yaşam Kocaeli'deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü

Kocaeli'deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü

Kocaeli'deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü
25.09.2021 | 16:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü 01:35
Kocaeli'deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü 25.09.2021 | 16:23
İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi 02:29
İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi 25.09.2021 | 16:23
İstanbul’da çocuğa işkence dehşeti! Oğluyla kavga eden çocuğu darp edip kameraya aldı 00:59
İstanbul'da çocuğa işkence dehşeti! Oğluyla kavga eden çocuğu darp edip kameraya aldı 25.09.2021 | 15:51
Ordu’da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH’a konuştu 01:44
Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu 25.09.2021 | 11:58
İstanbul’da İnsalık ölmüş dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı... 01:07
İstanbul'da "İnsalık ölmüş" dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı... 25.09.2021 | 09:52
Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada 00:11
Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada 25.09.2021 | 09:51
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 03:34
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 25.09.2021 | 09:30
Kastamonu’da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 03:07
Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 25.09.2021 | 09:28
Şanlıurfa’da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 01:53
Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 04:07
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 24.09.2021 | 17:42
İstanbul Sultanbeyli’de fabrika yangını 00:54
İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını 24.09.2021 | 17:30
Antalya’da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 00:27
Antalya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 24.09.2021 | 16:25
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 00:52
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 24.09.2021 | 16:25
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 00:14
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 24.09.2021 | 16:23
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 01:44
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 24.09.2021 | 15:55
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 01:52
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 24.09.2021 | 15:34
Adıyaman’da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 03:43
Adıyaman'da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 24.09.2021 | 15:34
İstanbul Sancaktepe’de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 01:49
İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Sarıyer’de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 02:11
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 24.09.2021 | 15:07

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 9 ay önce bebeğini kucağına alan karısını, iki gün işkence yaparak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Cinayeti ise gece devriye atan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu katil zanlısının "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" demesi üzerine gittikleri evde tespit ettikleri öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü. Eşinin ölmesinin ardından gece dışarıya çıkan Mehmet Senem, devriye atarken kendisinden şüphelenerek durduran polis ekiplerine, "Eşimle kavga ettim, hava almaya çıktım" dedi. Şahsın konuşmalarından şüphelenen polis ekipleri, gittikleri evde ise Hatice Senem'i yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.
Polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, 9 ay önce anne olan Hatice Senem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayda gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Senem ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hatice Senem'in yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darp edildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hatice Senem'in cenazesi, toprağa verilmek üzere


Bebeğinin yanında katledildi
Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, "Kocaeli, eşi tarafından darp edilecek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.


"'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi"
Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz 'Bırak kızımızı, getir bize teslim et' deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA