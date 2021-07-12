Video Yaşam Kocaeli'nde işçi servisine silahlı saldırı | Video

Kocaeli'nde işçi servisine silahlı saldırı | Video

Kocaeli'nde işçi servisine silahlı saldırı | Video
12.07.2021 | 09:21

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, 1 ay önce yol verme sebebi ile kavga ettiği vatandaşın kullandığı işçi servisinin önünü kesip kurşuna dizdi. İşçi servisindeki 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selami B. idaresindeki 41 P 2938 plakalı işçi servisi caddede seyir halindeyken, 41 P 5337 plakalı bir bir işçi servisi önünü kesti. Araçtan inen sürücü, cebinden çıkarttığı tabanca ile Selami B. idaresindeki işçi servisine ateş açmaya başladı. Yaşanan olayda işçi servisinde bulunan sürücü Selami B., Adil K., Arif D., Enes K. yaralandı. İşçi servisinde bulunan vatandaşlar kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölge güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

1 AY ÖNCEKİ YOL KAVGASI SİLAHLI SALDIRI İLE BİTTİ
Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Ekipler tarafından silahlı saldırgan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, silahlı saldırgan ile Selami B. arasından yaklaşık 1 ay önce yol verme sebebi ile kavga çıktığı ve yolda tekrar karşılaşınca silahlı saldırıyı düzenlediği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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