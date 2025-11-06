Kocasını kızgın yağ ile katleden kadının tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı | Video
06.11.2025 | 15:35
İstanbul-Üsküdar'da yaşanan ve kamuoyunu derinden sarsan olayda, 44 yaşındaki Zeynep G., kendisine sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü 53 yaşındaki eşi Sinan Gürsül'ü uyuduğu sırada üzerine kaynar yağ dökerek ağır yaralamış, Gürsül 13 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Zeynep G.'nin hakimlikte verdiği ifade, yaşanan dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi.
