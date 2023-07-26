Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı birbirine kattı! | Video
İstanbul'da bir kadın kocasının gittiği masaj salonunu basarak iş yerinin önünde ortalığı birbirine kattı. Etrafa "İçeride bir sürü adam köpükleniyor. Ben deli değilim" diyen kadın, masaj salonunun kapısını tekmeleyerek çalışanlarla da kavga etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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