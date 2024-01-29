Video Yaşam Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video

29.01.2024 | 08:35

Kartal D-100 yan yol, Ankara istikametinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu konumunda bulunan kardeşi ağır yaralandı.

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Kaza saat 04.00 sıralarında Kartal Esenkent Mahallesi D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan üst geçidin beton direklerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme neticesinde otomobil içerisinde bulunan iki kardeşten birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinde hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı, kaza sonrası otomobil parçaları etrafa savruldu. Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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