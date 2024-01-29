Kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video
Kartal D-100 yan yol, Ankara istikametinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan üst geçidin beton direklerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta yolcu konumunda bulunan kardeşi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı inceleme neticesinde otomobil içerisinde bulunan iki kardeşten birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ağır yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı kişi sağlık ekiplerinde hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı, kaza sonrası otomobil parçaları etrafa savruldu. Araç hurdaya dönerek kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Adana’da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi | Video 29.01.2024 | 09:46
00:44
00:33
Üsküdar'da drift atan sürücüye ceza | Video 29.01.2024 | 08:35
00:48
Motosiklet pikaba böyle çarptı! Feci kaza kamerada | Video 29.01.2024 | 09:16
04:48
Ataşehir’de yaşlı adama yumruk atıp kaçan saldırgan kamerada | Video 29.01.2024 | 09:03
02:33
02:13
Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 29.01.2024 | 08:35
03:16
Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 29.01.2024 | 08:35
02:45
Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı 28.01.2024 | 23:56
01:15
Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı 28.01.2024 | 23:09
01:10
Kartalkaya yolunda kaza tutanağı tuttukları esnada cip çarptı: 2 yaralı 28.01.2024 | 23:09
02:19
00:28
Kilisede saldırı anı! Görüntüler ortaya çıktı | Video 28.01.2024 | 16:11
05:51
06:45
05:11
02:58
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video 28.01.2024 | 13:11
00:18
Sacha Boey resmen Bayern Münih'te! Rekor bonservis açıklandı | Video 28.01.2024 | 12:24
00:27
Bursa'da 8 araç böyle birbirine girdi | Video 28.01.2024 | 12:24
00:19
Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü! Kamyonet üzerinde araba taşıdılar | Video 28.01.2024 | 12:24