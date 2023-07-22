Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.
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