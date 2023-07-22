Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp hurdaya döndü: 1 yaralı | Video

22.07.2023 | 13:13

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

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Kaza saat 3.30 sularında D-400 Karayolu üzerinde bulunan Gazipaşa Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa Köprüsünde seyir halinde olan Aziz M. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına vurdu. Ön camı patlatarak başından yaralanan sürücü, olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü aracın içerisinde göremeyince çevreyi kontrol etti. Olay yerine geri gelen alkollü ve yaralı sürücü, ilk müdahalede bulunmak isteyen sağlık ekiplerine hakaret etti. Durumu gören polis ekipleri alkollü sürücüye engel oldu. Hastaneye gitmek istememekte direnen yaralı sürücü, sağlık ve polis ekipleri eşliğinde ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Aziz M.'nin 103 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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