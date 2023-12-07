Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Video 07.12.2023 | 10:54 Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girip direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedeler sıkıştıkları araçtan kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından, 112 ambulansları ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.