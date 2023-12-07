Video Yaşam Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Video
Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Video

Kontrolden çıkan otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı: 5 yaralı | Video

07.12.2023 | 10:54

Mardin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje girip elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girip direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedeler sıkıştıkları araçtan kurtarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından, 112 ambulansları ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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