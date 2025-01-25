Konya'da 4 katlı bina çöktü! 3 kişi enkaz altından sağ kurtarıldı | Video

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan zemin artı 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 14 daire ve 7 dükkan bulunan binada 79 kişinin yaşadığı öğrenildi. Enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtulanlar içeride aile fertlerinin olduğunu belirtti. Enkaz altında kalan kişilerin tespit edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını, 1 kişinin hayatta olduğunun tespit edildiğini söyledi. İrtibat kurulan üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.