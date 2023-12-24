Video Yaşam Konya'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Konya'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Konya'daki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video

24.12.2023 | 10:12

Konya’da oto tamircisi Mehmet Yıldız’ın sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız'ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI
Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.'nin olay yerine geldiği yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

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