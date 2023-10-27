Video Yaşam Korku evine dayanamadı, bayılıp hastaneye kaldırıldı | Video
Korku evine dayanamadı, bayılıp hastaneye kaldırıldı | Video

Korku evine dayanamadı, bayılıp hastaneye kaldırıldı | Video

27.10.2023 | 10:52

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan korku evinde yaşanan ilginç anlar güvenlik kameralarına yansırken, oyuna gelen kimi vatandaşlar korkudan bayıldı, kimisi ise namaz kıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir korku evi, dış cephesindeki ve içerideki korku dolu figürleri ile görenlerin içini ürpertiyor. Karanlık bir ortamda, zaman zaman ürkütücü ses eşliğinde oynanan oyunlar, genellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Oyuncuların oyun esnasında yaşadıkları panik veya korku anlarındaki vermiş oldukları güldüren tepkileri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"GİRİŞTE KAMERA KAYDI HUZURUNDA ONAYINI ALIYORUZ"
İlçede bulunan bir korku evinin işletmeciliğini yapan Çağlar Yıldız, "Oyuna gelen vatandaşlara ilk önce hikaye, kurallar ve yapmaları gerekenler hakkında bilgiler veriyoruz. İçeriye girmeden önce panik atak, kalp rahatsızlığı, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunanların oyuna girmesini tavsiye etmiyoruz. Girişte kamera kaydı huzurunda onayını aldığımız müşterilerimizin içeriye girişine müsaade ediyoruz. Her yaşa uygun oyunumuz var fakat 12-13-14 yaş aralığındaki grupların ise ailelerinden onay alıyoruz. Onlara da daha çok korku değil de Puzzle tarzı oyunlar yapıyoruz" dedi.

"BAYILANLAR OLUYOR"
İlk olarak Karşıyaka ilçesinde bu işe başladıklarını ve daha sonra Alsancak'a geldiklerini söyleyen Yıldız, "O kadar çok ilginç olaylar yaşadım ki; panik atak geçirenler oldu, ateist olup Allah Allah diyerek korkup kaçanlar, yerde sürünenler, namaza duranlar, değişik değişik hareketler yapanlar oldu. Bayılanlar olduğu zaman da biz ayıltamıyorsak ambulansı çağırıyoruz. Bu işe ilk başladığım zamanlar böylesi durumlara gülüyordum ama artık alıştım" diye konuştu.

"3 OYUNUMUZ VAR"
Oyuna girişte telefonların sessiz alındığı veya müşterilerinin izniyle el koydukları cihazları işletmede muhafaza ettiklerini kaydeden Yıldız, "Oyundan tedirgin olan veya kararsız kalan müşterilerimize içeride ne yapacaklarına yönelik bilgiler veriyoruz. "Mahşer", "Panik" ve "Kıyamet" isimli 3 oyunumuz var. Oyunu müşterilerimiz seçiyor. Oyunlar içerisinde en beğenileni de Mahşer" diye belirtti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 02:58
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı 28.10.2023 | 00:47
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı 00:50
Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti...O anlar kameralara yansıdı 28.10.2023 | 00:13
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 01:16
Rize’de halı sahaya maç sırasında merminin isabet ettiği anlar kamerada 27.10.2023 | 22:46
Bolu’da samanlık alev alev yandı 00:39
Bolu’da samanlık alev alev yandı 27.10.2023 | 22:46
Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: Ne olur kızımı bulun 05:35
Günlerdir kızından haber alamayan gözü yaşlı anne: "Ne olur kızımı bulun" 27.10.2023 | 18:27
Motosiklet çalan çocuklar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 00:54
Motosiklet çalan çocuklar polis ekiplerinden kaçamadı | Video 27.10.2023 | 16:37
Eşini, çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay tutuklandı | Video 00:35
Eşini, çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay tutuklandı | Video 27.10.2023 | 13:40
Hesabınızı hackerlar ele geçirdi yalanıyla 930 bin TL dolandırdılar | Video 00:52
"Hesabınızı hackerlar ele geçirdi" yalanıyla 930 bin TL dolandırdılar | Video 27.10.2023 | 15:21
Galatasaray sevdası işinden etti | Video 06:24
Galatasaray sevdası işinden etti | Video 27.10.2023 | 15:20
İstanbul ve Bitlis’te PKK operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:37
İstanbul ve Bitlis’te PKK operasyonu: 7 gözaltı | Video 27.10.2023 | 12:37
Hurda dükkanındaki patlama anı kamerada | Video 00:25
Hurda dükkanındaki patlama anı kamerada | Video 27.10.2023 | 12:37
Çanakkale’de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01:05
Çanakkale’de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 27.10.2023 | 15:03
Beşiktaş’ta sinir krizi geçirdi; ortalığı karıştırdı | Video 04:00
Beşiktaş'ta sinir krizi geçirdi; ortalığı karıştırdı | Video 27.10.2023 | 14:26
Bursa merkezli operasyonda fuhuş çetesi çökertildi: 2’si kadın 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:12
Bursa merkezli operasyonda fuhuş çetesi çökertildi: 2'si kadın 13 kişi gözaltına alındı | Video 27.10.2023 | 11:59
Kütahya’da darp ve silahla tehdit olayına karışan 8 kişi gözaltına alındı | Video 01:57
Kütahya’da darp ve silahla tehdit olayına karışan 8 kişi gözaltına alındı | Video 27.10.2023 | 13:41
Başına yediği börek tepsisi akıllandırmadı, yine hırsızlık yaptı | Video 02:21
Başına yediği börek tepsisi akıllandırmadı, yine hırsızlık yaptı | Video 27.10.2023 | 12:37
Başıboş köpeğe çarpıp kaza yaptı, 1 hafta sonra motosikleti çalındı | Video 04:47
Başıboş köpeğe çarpıp kaza yaptı, 1 hafta sonra motosikleti çalındı | Video 27.10.2023 | 12:37
Bağcılar’da iş yerinde patlama anı kamerada | Video 00:51
Bağcılar’da iş yerinde patlama anı kamerada | Video 27.10.2023 | 12:13
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu | Video 01:34
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu | Video 27.10.2023 | 11:07
Elazığ’da feci kaza: Öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı | Video 01:13
Elazığ'da feci kaza: Öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı | Video 27.10.2023 | 11:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA