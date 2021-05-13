Video Yaşam Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video

Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video

Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video
13.05.2021 | 17:05

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Siirt’te bir aile, el öpme geleneğini yerine getirmek için ilginç bir yönteme imza attı. Plastik eldiveni şişirerek uzun bir sopaya bağlayan Sinan Çengel adlı vatandaş, yeğenlerine eldiveni öptürdükten sonra sopaya dizdiği paraları verdi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların bulduğu ilginç yöntemle bu kadarına da pes dedirtiyor. Siirt'te Çengel ailesi, bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyan Sinan Çengel, yeğenlerine el öptürmek yerine uzun bir sopanın başına yerleştirdiği plastik eldiveni öptürdü. Çengel, eldiveni öpen yeğenlerinin, sopaya dizilen parayı almalarını sağladı. Ailenin bu ilginç anları görenleri şaşırttı.

Korona virüs salgını sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüğünü belirten Sinan Çengel, bu davranışın mantıklı olduğunu düşünerek tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

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