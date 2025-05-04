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Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video

04.05.2025 | 08:37

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kısa süreli kovalamacayla yakalandı ancak bir türlü araçtan inmedi ve alkolmetreye üflemedi. Yasal sınırın 3,5 katı üzerinde alkollü çıkan sürücünün KOSGEB il müdürünün şoförü olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Aksaray - Adana ve Konya Karayolu kesişimi Karasu Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine Aksaray istikametine seyreden 68 AAV 587 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kırmızı ışıkta geçip otogar istikametine kaçmak isterken, polis ekipleri kısa süreli kovalamaca sonucu aracı durdurdu. İlk etapta araçtan inip ön yolcu koltuğuna oturan M.K. (37) isimli sürücüyü bir daha araçtan indirmek mümkün olmadı. Polis memurlarına hiçbir bilgi vermeden eline aldığı telefonla sürekli görüşmeler yapan sürücü, kendisine uzatılan alkolmetreye de üflemedi. Bir süre sonra sürücünün KOSGEB Aksaray İl Müdürünün şoförü olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerine uzun süre hiçbir belge vermeyip alkolmetreye de üflemeyen sürücü güçlükle ikna edilerek araçtan indirilip asayiş şubesi ekiplerinin aracına bindirilerek gözaltına alındı. Sürücü daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada kandan yapılan alkol ölçümünde sürücünün 1.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan, kırmızı ışık ihlalinden ve alkolmetreye üflememekten toplam 37 bin 991 lira para cezası kesildi. Alkollü sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulurken, araç ise olay yerine gelen KOSGEB İl Müdürü H.K. tarafından teslim alındı. KOSGEB İl Müdürü H.K. da alkol kontrolünden geçirilirken, şoförü M.K. hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.
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