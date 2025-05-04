Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü araçtan inmedi, alkolmetreye üflemedi | Video
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kısa süreli kovalamacayla yakalandı ancak bir türlü araçtan inmedi ve alkolmetreye üflemedi. Yasal sınırın 3,5 katı üzerinde alkollü çıkan sürücünün KOSGEB il müdürünün şoförü olduğu ortaya çıktı.
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