Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde akaryakıt istasyonunda eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı, Manisa emniyetinin titiz çalışmasıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.
ZANLI ORMANLIK ALANDA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Hüseyin Özbahçe'nin kullandığı kamyon, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Özbahçe'nin Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Özbahçe, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da olayın ardından başlatılan soruşturma ve yakalama sürecini yakından takip ettiği, sürecin titizlikle yürütülmesi için emniyet birimleriyle sürekli koordinasyon halinde olduğu öğrenildi.
