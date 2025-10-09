Video Yaşam Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı | Video
09:13

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde akaryakıt istasyonunda eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı, Manisa emniyetinin titiz çalışmasıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Olay, 5 Ekim 2025 günü saat 14.35 sıralarında Turgutlu ilçesi E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Özbahçe (45) benzin istasyonunda eski eşi Fatma Kuru (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile (44) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Özbahçe, önce Mehmet Ceyhun T.'yi bıçakladı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma Kuru'nun peşinden girerek, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı. Dehşet anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Saldırı sonucu Fatma Kuru sol koltuk altı ve kolundan yaralanırken, Mehmet Ceyhun T. ise omuz ve boyun kısmından yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuru, yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Mehmet Ceyhun T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ZANLI ORMANLIK ALANDA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Hüseyin Özbahçe'nin kullandığı kamyon, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Özbahçe'nin Kemalpaşa Nazarköy Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Özbahçe, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın da olayın ardından başlatılan soruşturma ve yakalama sürecini yakından takip ettiği, sürecin titizlikle yürütülmesi için emniyet birimleriyle sürekli koordinasyon halinde olduğu öğrenildi.
