Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video 28.04.2022 | 10:46
04:01
23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video 28.04.2022 | 10:33
02:33
Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle görüntülendi | Video 28.04.2022 | 10:26
03:00
Pide kuyruğundaki Kıbrıs gazisini acımadan darp ettiler | Video 28.04.2022 | 10:26
00:29
01:42
SON DAKİKA! İzmir'de belediye otobüsü yandı | Video 28.04.2022 | 10:10
01:28
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi | Video 28.04.2022 | 10:07
00:35
Üzerine doğru yürüyen arkadaşını bacağından vurdu | Video 28.04.2022 | 09:58
01:08
Markette unutulan cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.04.2022 | 09:52
00:59
İstanbul’da günlük kiralık ev denetimi | Video 28.04.2022 | 09:54
01:51
Osmaniye’de kaybolan sara hastası kadın sağ olarak bulundu | Video 28.04.2022 | 09:43
03:03
Küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlanıyor | Video 28.04.2022 | 09:43
02:53
İhtişamını Osmanlı’dan alan Boyabat Kalesi | Video 28.04.2022 | 09:43
03:47
Otomobilin motoruna giren yavru kedinin yolculuğunu itfaiye bitirdi | Video 28.04.2022 | 09:24
01:40
Avcılar'da sahte pasaport imalatına suçüstü! | Video 28.04.2022 | 09:25
00:14
Lüks galeriden özel üretim motosiklet çaldılar | Video 28.04.2022 | 08:57
01:40
Jandarma sahtecilere geçit vermedi | Video 28.04.2022 | 08:48
02:40
Otomobil, tırın dorsesinin altına girdi: Sürücü ağır yaralı! | Video 28.04.2022 | 08:39
01:52
Hurdacılar sanayisinde yangın: 1 yaralı | Video 28.04.2022 | 08:39
00:19
İstanbul’da, eylem hazırlığındaki DKP/BÖG hücresi çökertildi | Video 28.04.2022 | 08:31
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilkbaharın gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan kenelerle mücadele çerçevesinde kent merkezinde ve ilçelerde küçükbaş hayvanlara karşı ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmalar çerçevesinde Erzincan merkeze bağlı Elmaköy köyünde küçükbaş hayvanlar kenelere karşı ilaçlandı. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Erkan Alıcı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte hayvanlarının üzerlerinde keneleri görmeye başladıklarını belirterek aşılamaya gelen ekiplere teşekkür etti. Alıcı konuşmasında, "Yeşilliğe çıkarttığımız hayvanlarda kene sorunu çıkıyor. Biz de kene sorunu çıktığı için durumu Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirdik. Tarım İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız ilaçlarını getirerek birlikte ilaçlama yaptık. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görev yapan Kürşat Aydınlık ise bahar aylarında meralara ilk çıkan hayvanların küçükbaş olduğu için kenenin ilk hedefinde koyun ve keçilerin olduğunu vurgulayarak, "Bereketin müjdecisi bahar ile birlikte parazitler ortaya çıkmaya başladı. Bunların içerisinde de çiftçimizin en muzdarip olduğu kene mücadelesi. Biliyorsunuz günümüzde keneler insan ölümlerine neden olan hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bakanlığımız da bu konu da tüm imkânlarıyla çiftçimizin yanında. Kene ilaçlarını çiftçimize dağıtarak nasıl uygulayacaklarını, hangi dozda yapacaklarını kendilerine aktarıyoruz. Hayvanlarda kenelerden dolayı doğabilecek hastalıklar hakkında bilgiler veriyoruz. İlaçlama işlemini daha çok çiftçilerimize bırakıyoruz. Biz daha çok hangi dozda ne şekilde yapılacağını gösteriyoruz. Tabii ki yalnız olan çiftçilerimize yardım da ediyoruz. Küçükbaş üzerine yoğunlukla çalışmalar yapıyoruz çünkü ilkbaharın ilk döneminde büyükbaşlar değil küçükbaşlar meraya ilk çıkan hayvanlar. Dolayısıyla parazitlerin de ilk hedefinde küçükbaş hayvanlar oluyor. Büyükbaş havanlarda bu mücadelemiz daha sonra başlıyor" diye konuştu.