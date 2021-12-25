Video Yaşam Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video
Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video

Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada | Video

25.12.2021 | 09:15

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Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir otoparkta, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerinde 50'ye yakın mermi kovanı bulundu. Polis, otoparka gelerek rastgele ateş açan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı çatışma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece yarısı İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparka iki otomobille gelen grup, otoparkta rastgele ateş açmaya başladı. Otoparkta bulunanların karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Silahlı çatışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, otoparktaki birçok otomobile kurşun isabet etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 50'ye yakın mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan silahlı saldırganların yakalanması için harekete geçti.

ÇATIŞMA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan, otoparkta çıkan silahlı çatışma anları ve silah sesleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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