Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57 Küçükçekmece'de iddiaya göre, tartışma sonrası araçtan inen kadın yanındaki adam tarafından zorla araca bindirildi. Sürücü gaza basarak oradan uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçta bulunan biri kadın iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüyünce kadın araçtan indi. Ardından aşağı inen sürücü çığlık atan kadını zorla araca bindirip oradan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.