Video Yaşam Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu | Video
Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu | Video

Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu | Video

23.01.2023 | 11:48

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sahte parfüm imalatı ve satışı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. 71 bin 199 adet sahte parfüm ele geçirildi.

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Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yer alan bir depodan yoğun bir şekilde parfüm ve esans kokuları geldiğini tespit etti ve söz konusu adrese operasyon düzenledi. Ö.F.A. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreste yapılan aramalarda farklı markaların taklit edildiği toplamda 71 bin 199 adet sahte parfüm ve sahte parfüm imalatında kullanılan 630 litre sıvı esans ele geçirildi. Depo, Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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