Küçükçekmece’de sahte parfüm operasyonu | Video
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sahte parfüm imalatı ve satışı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı. 71 bin 199 adet sahte parfüm ele geçirildi.
Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreste yapılan aramalarda farklı markaların taklit edildiği toplamda 71 bin 199 adet sahte parfüm ve sahte parfüm imalatında kullanılan 630 litre sıvı esans ele geçirildi. Depo, Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.
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