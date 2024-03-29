Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kamerada | Video
Küçükçekmece’de, bir şüpheli ağabeyiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Uzun namlulu silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin mahallede uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı ve mahalleden ayrıldığı görülüyor.
"UZUN NAMLULU SİLAHLA MAHALLEYE GELİP HAVAYA SIKTI"
Mahalleli olarak panik yaşadıklarını anlatan görgü tanığı İsmail Sıddık, " Uzun namlulu silahla mahalleye gelip havaya sıktı. Mahalleli biraz tedirgin oldu, biraz korktu. Ondan sonra polis geldi, el koydu. Adamı götürdü. Yaralı yok" diye konuştu.
"KARŞI TARAFTAN SİLAHLA GELİYOR VE RASTGELE ATEŞ EDİYOR"
Daha sonra konuşan esnaf Fethullah Bozkurt ise, "Biz de kamera görüntülerinden izledik. Karşı taraftan silahla geliyor ve rastgele ateş ediyor. Ben silahı kameradan gördüm ama ne silah olduğunu görmedim. İnsanlar sağa sola kaçmış, çocuklar yukarı kaçmış. Sonra polisler geldi. Adam İnönü Mahallesi'nde oturuyor" şeklinde konuştu.
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