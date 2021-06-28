Video Yaşam Küçükçekmece'de vahşet! Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında bekledi | Video

Küçükçekmece'de vahşet! Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında bekledi | Video

Küçükçekmece'de vahşet! Eski eşini bıçakladı, ölmesi için başında bekledi | Video
28.06.2021 | 13:45

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Küçükçekmece'de bir adam, eski eşini sokak ortasında bıçakladı, ölmesi için başında bekledi. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesiyle şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Sultanmurat Mahallesi 2.Şen Sokak'ta sabah 07.30 sıralarında yaşandı. K.E. isimli şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı E.O.'yu sokak ortasında bıçakladı. İddiaya göre zanlı olayı gerçekleştirdikten sonra ölmesi için karısının başında bekledi. Kadının çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. İddiaya göre bu sırada bir mahalleli adamı uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Mahallelinin tepkisi üzerine adam, bir yakının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

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