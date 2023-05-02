Video Yaşam Kuş Cenneti kanolarla şenlendi | Video
Kuş Cenneti kanolarla şenlendi | Video

Kuş Cenneti kanolarla şenlendi | Video

02.05.2023 | 09:36

Samsun Bafra Ekstrem Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde bulunan Horhor Deresi'nde kano etkinliği yaptı.

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Samsun ve bölgesinin doğa güzelliklerini tanıtarak turizme kazandırmak için çeşitli aktiviteler yapan Bafra Ekstrem Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde bulunan Horhor Deresi'nde kano ile gezinti yaparak, bölgenin doğal güzelliklerini görüntüledi. Kulüp üyeleri çektikleri videoları sosyal medyada paylayarak Samsun'un tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyorlar.

Volkan Karaman, "Bafra ekstrem doğa sporları ile uğraşıyoruz. Kamp faaliyetlerimiz, kano faaliyetlerimiz var. Şu anda da gece Bafra Sedde bölgesinde gece sinemasına başlayacağız. Yaza hazırlıklarımız başladı. Gençler için güzel projelerimiz ve etkinliklerimiz var. Batık Minare, Göl Evi ve Kapıkaya bölgesinde trekking, kamp, kano slackline gibi güzel etkinliklerimize başlayacağız. Bugün burada kano etkinliği yapıyoruz ve tabiattaki güzel çiçekler olsun, doğa harikası bölgelerin fotoğraflarını, videolarını çekimini yapıp bunları paylaşıyoruz" dedi.

Mecit Öksüz, "Ekstrem doğa sporları ile uğraşıyoruz. Kamp faaliyetlerimiz, kano faaliyetlerimiz var. Şu anda da gece Bafra Sedde bölgesinde gece sinemasına başlayacağız. Yaza hazırlıklarımız başladı. Güzel projelerimiz ve etkinliklerimiz var. Batık Minare, Göl Evi ve Kapıkaya bölgesinde trekking, kamp, kano slackline gibi güzel etkinliklerimize başlayacağız" diye konuştu.

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