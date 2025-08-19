Video Yaşam Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video
19.08.2025 | 10:41

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 kadın bir erkek sokak ortasında ağza alınmayacak küfürler edip birbirlerine saldırdı. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen kavgada taraflar çevredekilere aldırış etmeden birbirlerine darp etti. İlginç olay kameralara böyle yansıdı.

Olay Ege Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle yol ortasında kavga çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları olduğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar. Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi. Bu sırada erkek şahıs otomobilin sürücü koltuğunda oturan kadınla da tartıştı. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı. Bir müddet süren 2 kadın bir erkek kavgası kameralara bu şekilde yansırken, kavgaya hiç kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Uzun süre kavga edip birbirlerine darp eden kadınların da erkek şahsın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Kavgadan geriye bu görüntüler kaldı.
