Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 kadın bir erkek sokak ortasında ağza alınmayacak küfürler edip birbirlerine saldırdı. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen kavgada taraflar çevredekilere aldırış etmeden birbirlerine darp etti. İlginç olay kameralara böyle yansıdı.
