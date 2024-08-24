Video Yaşam Kütahya’da ahşap ev yangını
Kütahya’da ahşap ev yangını

Kütahya’da ahşap ev yangını

24.08.2024 | 07:58

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı U.A.'ya ait iki katlı ahşap binanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında binanın ikinci katındaki mutfak bölümünde büyük hasar oluştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 03:52
Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:01
Afyonkarahisar’da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı | Video 00:42
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı | Video 24.08.2024 | 09:02
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 24.08.2024 | 08:43
Kütahya’da ahşap ev yangını 00:47
Kütahya’da ahşap ev yangını 24.08.2024 | 07:58
Afyonkarahisar’daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 00:42
Afyonkarahisar'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 24.08.2024 | 07:59
İzmir’de 150 lira kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 00:45
İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 24.08.2024 | 07:58
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 24.08.2024 | 07:58
Yozgat’ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı... 00:42
Yozgat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı... 24.08.2024 | 07:59
Denizli’de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler 04:47
Denizli'de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler 23.08.2024 | 17:17
Diyarbakır’da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 00:20
Diyarbakır'da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 23.08.2024 | 17:00
Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi 02:55
Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi 23.08.2024 | 16:48
Aydın’da orman yangını havadan görüntülendi 00:07
Aydın’da orman yangını havadan görüntülendi 23.08.2024 | 16:37
Ankara’da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı! Köpekler tarafından sürüklendi | Video 00:35
Ankara'da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı! Köpekler tarafından sürüklendi | Video 23.08.2024 | 16:35
Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı 01:09
Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı 23.08.2024 | 16:31
Kırklareli’nde 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:52
Kırklareli'nde 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.08.2024 | 15:48
Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video 04:52
Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video 23.08.2024 | 15:57
Şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden otobüs otomobile çarptı | Video 01:15
Şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden otobüs otomobile çarptı | Video 23.08.2024 | 15:47
Mersin’de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar! 00:39
Mersin'de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar! 23.08.2024 | 15:29
Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:37
Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.08.2024 | 15:00
İstanbul Emniyeti’nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 01:12
İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 23.08.2024 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA