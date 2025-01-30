Kuyumcu dükkanına av tüfeğiyle girdi, çalışanları tehdit edip altın ve para istedi! | Video

Adana'da bir kuyumcu dükkanına elindeki av tüfeğiyle giren Gökhan U. (48), çalışanları tehdit edip, altın ve para istedi. İş yeri sahibinin oyaladığı şüpheli, panik butonunun kullanılması ile gelen polis ekibine teslim oldu. İfadesinde, "Borcum vardı. Tüfeği alıp, gördüğüm ilk kuyumcuya girdim" diyen Gökhan U., tutuklandı.