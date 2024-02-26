Video Yaşam Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video
Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video

Kuyumcu hırsızları yakalandı! 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video

26.02.2024 | 11:45

İstanbul'da kuyumcuların kepenklerini zorla açıp içeri girdikten sonra yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine doldurdukları altınları çalan 4 hırsız yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin 2 ayrı olayda toplamda 8.5 milyonluk soygun iki ayrı kuyumcudan 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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