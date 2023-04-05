Kuzey Marmara’da kaza: Yol ayrımı tabelasına çarpan tırın sürücüsü yaralandı | Video 05.04.2023 | 08:23 Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol ayrımı tabelasının direğine çarparak durabildi. Sıkışan sürücü önce itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti İzmit Kuzey gişelerine giden yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki tır, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı. İzmit Kuzey gişelerine giden yol ayrımında tır, tabela direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü tırın içerisinde sıkışırken aracın ön tarafında ağır hasar meydana geldi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle tırdan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen E.T.'ye ambulansta ilk müdahale uygulandı, ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri muhtemel yeni bir kazanın önüne geçmek adına yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.