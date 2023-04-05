Kuzey Marmara’da kaza: Yol ayrımı tabelasına çarpan tırın sürücüsü yaralandı | Video
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol ayrımı tabelasının direğine çarparak durabildi. Sıkışan sürücü önce itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp ardından sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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