Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:57
Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
01:28
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
06:27
Karaköy'de tarihi binada yangın paniği | Video 05.09.2022 | 20:45
01:33
01:59
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:53
01:04
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:14
01:06
00:26
Çakmakla girip televizyonu böyle çaldılar… İkisi de yakalandı | Video 05.09.2022 | 16:23
08:35
02:49
00:41
01:52
Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın | Video 05.09.2022 | 15:21
00:52
Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 15:35
01:41
03:20
04:34
Kız Kulesi yıkıldı iddialarına görüntülü yalanlama | Video 05.09.2022 | 12:58
04:01
Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video 05.09.2022 | 12:55
00:46
Yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı | Video 05.09.2022 | 12:28
00:09
Düğün magandaları suçüstü yakalandı | Video 05.09.2022 | 12:37
01:11
Eşine miras şakası yaptı, görüntüler milyonlarca kez izlendi | Video 05.09.2022 | 12:10
Bursa'da meydana gelen kazada lüks otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden otomobil sürücüsü cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonucu İzmir Yolu Caddesinde araçtaki parçaların etrafa saçılmasından dolayı trafik tek şeritten sağlandı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.