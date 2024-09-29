Video Yaşam Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdirdi: Kendisini uyaran kadın ve adama saldırdı | Video
Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdirdi: Kendisini uyaran kadın ve adama saldırdı | Video

Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdirdi: Kendisini uyaran kadın ve adama saldırdı | Video

29.09.2024 | 13:17

Beşiktaş Maçka Parkı’nda köpeğini tasmasız gezdiren bir şahıs, kendisini uyaran 1’i kadın olmak üzere 2 kişiye saldırdı. Kadın ve bir adamı yumruklarla darp ettiği anlar cep telefonuna yansıyan saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, 28 Eylül'de Maçka Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs köpeğini parkta gezdirirken, 2 kişi tasmasız gezdirmemesi gerektiği konusunda uyardı. Köpeğin sahibi uyarı üzerine biri kadın olan 2 kişiye saldırdı. Kadın ve adamı yumruklarla darp eden köpeğin sahibi ardından olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan C.E. ile G.K. isimli kadının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, köpeğin sahibinin kimliği D.Ö. olarak belirlendi. Saldırgan aynı gün içinde Şişli Harbiye Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şahıs, "kasten yaralama" ve "tehdit - hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, saldırganın kadın ve adamı yumruklarla darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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