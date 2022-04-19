Video Yaşam Mahalleli sabaha kadar onu aradı! Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu | Video
Mahalleli sabaha kadar onu aradı! Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu | Video

Mahalleli sabaha kadar onu aradı! Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu | Video

19.04.2022 | 10:12

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Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu.

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