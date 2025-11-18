Mahalleliyi canından bezdiren ayının evinin önünde yattığını görünce kamyoneti ile peşine düştü | Video
18.11.2025 | 09:44
Trabzon'un Araklı ilçesi Bahçecik mahallesinde 10'a yakın eve giren ve evlere zarar veren ayının evinin önünde yattığını gören şahıs kamyoneti ile peşine düştü. O anlar kameralara yansıdı.
