Mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi kurtarıldı | Video 09.02.2024 | 09:46 Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan 6 araçtaki 22 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasköy-Mutki karayolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde kar ve tipi etkisiyle yolda kalan araçlar için alarm verildi. Olay yerine yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 saatlik zorlu bir çalışma sonucunda araçları kurtardı. Ekip Şefi İdris Kaya, yapılan çalışmalar neticesinde 6 araçta mahsur kalan 22 kişiyi kurtardıklarını ve yolla devam etmelerini sağladıklarını belirtti.