Mahzen-2 operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Video

Çirkinler Suç Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bir iş insanını kendilerine “Polis” süsü vererek kaçırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.