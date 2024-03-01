Video Yaşam Mahzen-2 operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Video
Mahzen-2 operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Video

Mahzen-2 operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: “Gözaltına alıyoruz” diyerek kaçırmışlar | Video

01.03.2024 | 12:25

Çirkinler Suç Örgütü’ne yönelik İstanbul merkezli iki ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-2" operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bir iş insanını kendilerine “Polis” süsü vererek kaçırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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