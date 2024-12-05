Makas atarken kaza yaptı: O anlar kamerada | Video 05.12.2024 | 09:23 Bursa'da ana arterde hızla seyrederken makas atan otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak refüje çarptı. O anlar saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Paşaçiftliği mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, hızla seyrederken makas atmaya başladı. Makas atan otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak refüje çarptı. Yaşanan kazada can kaybı bulunmazken, araçta maddi hasar oluştu. Öte yandan makas atma anları ve kaza anı saniye saniye araç içi kamerası ile kaydedildi.