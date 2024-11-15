Malatya depremi Şanlıurfa'da da hissedildi

AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de vatandaşlar tarafından hissedildi. Deprem anını evinde hisseden bir vatandaş, tavanda hareket eden lambayı görüntüledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.