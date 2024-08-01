Video Yaşam Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem | Video

01.08.2024 | 09:16

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sabaha karşı Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya ve ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.52'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.38 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra saha taraması başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMASI BAŞLATILDI, OLUMSUZ DURUM YOK

Depremden kısa süre sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada an itibariyle depremde olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." İfadelerini kullandı. (DHA)

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