Malatya'da aile katliamı: Eşini, kızını ve torununu uyurken silahla öldürdü | Video 07.07.2024 | 13:53 Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet geçiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 02.30 sıralarında Arguvan İlçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak (64), kızı Cansu Aslan (33) ile 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan, Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.