Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video
Maltepe'de 2 katlı polyester deposunun bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Ayhan Aydoğdu, "İtfaiye ekipleri geldi. Çalışma başlattı. Biz de alevleri görünce geldik. Yangın, bodrum katta çıkmış. Üstlere sıçramış" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video 22.01.2025 | 10:43
01:41
Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video 22.01.2025 | 10:19
02:51
02:29
01:36
01:18
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video 22.01.2025 | 08:50
01:42
00:12
01:27
Bolu'daki yangında 2 yakınını kaybeden vatandaş: "Çok üzgünüz" | Video 21.01.2025 | 14:56
01:19
01:01
00:41
Özel Harekat polisi tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu | Video 21.01.2025 | 13:26
03:30
Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu duygulandırdı... | Video 21.01.2025 | 11:57
01:36
05:00
04:00
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video 21.01.2025 | 10:52
03:44
01:10
Düzce'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 21.01.2025 | 10:32
01:47
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 21.01.2025 | 09:42