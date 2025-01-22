Video Yaşam Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video
Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video

Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video

22.01.2025 | 10:43

Maltepe'de 2 katlı polyester deposunun bodrum katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın saat 08.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Manolya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir depoda meydana geldi. Polyester ürünlerinin bulunduğu deponun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken depo kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Ayhan Aydoğdu, "İtfaiye ekipleri geldi. Çalışma başlattı. Biz de alevleri görünce geldik. Yangın, bodrum katta çıkmış. Üstlere sıçramış" diye konuştu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maltepe’de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video 02:36
Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video 22.01.2025 | 10:43
Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video 01:41
Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video 22.01.2025 | 10:19
76 can gitti! Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 02:51
76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 22.01.2025 | 09:39
Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 02:29
Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 22.01.2025 | 09:28
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video 01:36
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video 22.01.2025 | 08:50
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi | Video 01:18
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video 22.01.2025 | 08:50
Çanakkale Boğazı’nda sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat seferleri durduruldu | Video 01:42
Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat seferleri durduruldu | Video 22.01.2025 | 08:50
Bolu Kartalkaya’da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video 00:12
Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video 21.01.2025 | 16:03
Bolu’daki yangında 2 yakınını kaybeden vatandaş: Çok üzgünüz | Video 01:27
Bolu'daki yangında 2 yakınını kaybeden vatandaş: "Çok üzgünüz" | Video 21.01.2025 | 14:56
Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video 01:19
Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video 21.01.2025 | 14:16
Fatih’te iş yerine silahlı saldırı kamerada: Şüpheliler kısa sürede yakalandı | Video 01:01
Fatih’te iş yerine silahlı saldırı kamerada: Şüpheliler kısa sürede yakalandı | Video 21.01.2025 | 13:26
Özel Harekat polisi tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu | Video 00:41
Özel Harekat polisi tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu | Video 21.01.2025 | 13:26
Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu duygulandırdı... | Video 03:30
Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu duygulandırdı... | Video 21.01.2025 | 11:57
Sivas Yıldız Dağı’ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 01:36
Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 21.01.2025 | 11:55
Bolu’daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber’e anlattı: İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı | Video 05:00
Bolu'daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: "İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı" | Video 21.01.2025 | 11:44
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video 04:00
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video 21.01.2025 | 10:52
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılıkla mücadelede 400 pinter ve 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi | Video 03:44
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadelede 400 pinter ve 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi | Video 21.01.2025 | 10:52
Düzce’de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 01:10
Düzce'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 21.01.2025 | 10:32
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 01:47
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 21.01.2025 | 09:42
SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar! | Video 05:26
SON DAKİKA: Bolu’daki yangının çıkış anı ortaya çıktı: Çarşafları sarkıtıp kurtulmaya çalıştılar! | Video 21.01.2025 | 09:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA