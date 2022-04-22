Video Yaşam Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu! 30 yıllık evlerinden oldular! | Video
Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu! 30 yıllık evlerinden oldular! | Video

Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu! 30 yıllık evlerinden oldular! | Video

22.04.2022 | 12:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 02:11
Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 06:10
Son yolculuk  karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video 01:45
244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video 22.04.2022 | 14:51
Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 02:09
Vicdansız sürücü, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada | Video 22.04.2022 | 12:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 03:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı | Video 01:00
Durakta, yolcuların cüzdan ve paralarını çalan 2 çocuk şüpheli yakalandı | Video 22.04.2022 | 12:40
Kur’an’a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur’an-ı Kerim’i elinden düşürmüyor | Video 04:09
Kur'an'a adanmış 94 yıllık bir ömür. 76 yıl önce hafızlığını tamamlayan Cevat Oğuz, Kur'an-ı Kerim'i elinden düşürmüyor | Video 22.04.2022 | 14:27
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 01:03
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 00:29
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 22.04.2022 | 12:43
Batman’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı | Video 01:12
Batman’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı | Video 22.04.2022 | 14:01
Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu! 30 yıllık evlerinden oldular! | Video 04:35
Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu! 30 yıllık evlerinden oldular! | Video 22.04.2022 | 12:52
Önlerine gelen herkese saldırdılar! Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı | Video 07:18
Önlerine gelen herkese saldırdılar! Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen baba oğul hastaneyi birbirine kattı | Video 22.04.2022 | 12:27
Üç terör örgütüne baskın. Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 01:14
Üç terör örgütüne baskın. Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 22.04.2022 | 12:36
Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı | Video 02:39
Sosyal medya hesaplarından tespit edilen trafik magandalarına ceza yağdı | Video 22.04.2022 | 12:31
Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı | Video 01:14
Alışveriş yapan kadını küfür ve tehditle dışarı çıkarttı | Video 22.04.2022 | 12:26
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL. ceza | Video 02:07
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan 4 sürücüye 44 bin 870 TL. ceza | Video 22.04.2022 | 12:22
Evinde el bombası ve “Colt” bulunmuştu! Hanımağa operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:25
Evinde el bombası ve “Colt” bulunmuştu! Hanımağa operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.04.2022 | 12:05
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 00:40
Ahşap sandıkta buldular! Bir kilogramdan fazla... | Video 22.04.2022 | 11:59
Çorum’da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 01:32
Çorum'da sokak köpekleri, resmi plakalı kamyonla çöplüğe bırakıldı 22.04.2022 | 11:43
Şüpheli araca makaron operasyonu: 100 binden fazla makaron ele geçirildi! | Video 01:22
Şüpheli araca makaron operasyonu: 100 binden fazla makaron ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 11:10

Maltepe’de bir müteahhitin daireleri farklı kişilere satması sonrası 30 yıllık ev sahipleri, dairelerinden oldu. Kiraya çıkmak zorunda kaldıklarını belirten eski daire sahipleri duruma tepki göstererek peşin parayla aldıkları evlerinin geri verilmesini istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Maltepe'de iddiaya göre, bir müteahhitin, 30 yıl önce inşasını tamamladığı binanın dairelerini birden fazla kişiye sattığı ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan toprak sahibi varislerinin de dava açması sonrası satın aldıkları evden çıkmak zorunda kalan ev sahipleri duruma tepki gösterdi. Peşin parayla satın aldıkları evden çıkarıldıklarını iddia eden bina sakinleri, toprak tapularının da iptal edildiğini söyledi. Toprak sahibinin varisleriyle anlaşma yapmak istediklerini belirten eski daire sahipleri, karşı taraftan 'binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim' cevabını aldı.

"MÜTEAHHİT, TOPRAK SAHİBİNE 3 DAİRE VERMİŞ"
Yaşanan olayda müteahittin daireleri birden fazla kişiye sattığını iddia eden bina sakinlerinden Seda Çubukçu, "Bu binadan daireleri satın aldığımız dönemde evlerimizin müteahhit tarafından 2. kişilere de satıldığını öğrendik. O dönemde mağdur olan kişilerin paralarını kendi cebimizden verdik. Yeter ki evimizden olmayalım istedik. Bizler sorun halloldu diye düşünürken müteahhitin, toprak sahibine de 3 daire verdiğini öğrendik. Yıllar sonra toprak sahibinin varisleri bize dava açtı. Karşı tarafla konuyu çözüme kavuşturmak istedik, olumlu geri dönüş alamadık. Son görüşmemizde ise 'binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra biz dairelerimizi kaybetmiş olduk. 30 yılın sonunda hepimiz kiraya düştük. Yılların birikimi bir anda yok oldu. Yaşanan olay sonrası mağdur olduk. Yetkililerin konuya çözüm getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

"GEÇMİŞE DÖNÜK KİRA ÜCRETLERİNİ DE TALEP EDİYORLAR"
Yaşanan olay sonrası toprak tapularının geçersiz duruma düştüğünü belirten Seda Çubukçu, "30 yıl boyunca mahkemelere ve avukatlara ödediğimiz paralar iki ev parasını geçti. Ayrıca karşı taraf, bizden geriye dönük 10 yıllık kira bedeli de talep ediyor. Şimdi onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir de bu sebepten para ödeyeceğiz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA