Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu! 30 yıllık evlerinden oldular! | Video

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Maltepe’de bir müteahhitin daireleri farklı kişilere satması sonrası 30 yıllık ev sahipleri, dairelerinden oldu. Kiraya çıkmak zorunda kaldıklarını belirten eski daire sahipleri duruma tepki göstererek peşin parayla aldıkları evlerinin geri verilmesini istedi.
"MÜTEAHHİT, TOPRAK SAHİBİNE 3 DAİRE VERMİŞ"
Yaşanan olayda müteahittin daireleri birden fazla kişiye sattığını iddia eden bina sakinlerinden Seda Çubukçu, "Bu binadan daireleri satın aldığımız dönemde evlerimizin müteahhit tarafından 2. kişilere de satıldığını öğrendik. O dönemde mağdur olan kişilerin paralarını kendi cebimizden verdik. Yeter ki evimizden olmayalım istedik. Bizler sorun halloldu diye düşünürken müteahhitin, toprak sahibine de 3 daire verdiğini öğrendik. Yıllar sonra toprak sahibinin varisleri bize dava açtı. Karşı tarafla konuyu çözüme kavuşturmak istedik, olumlu geri dönüş alamadık. Son görüşmemizde ise 'binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra biz dairelerimizi kaybetmiş olduk. 30 yılın sonunda hepimiz kiraya düştük. Yılların birikimi bir anda yok oldu. Yaşanan olay sonrası mağdur olduk. Yetkililerin konuya çözüm getirmesini istiyoruz" diye konuştu.
"GEÇMİŞE DÖNÜK KİRA ÜCRETLERİNİ DE TALEP EDİYORLAR"
Yaşanan olay sonrası toprak tapularının geçersiz duruma düştüğünü belirten Seda Çubukçu, "30 yıl boyunca mahkemelere ve avukatlara ödediğimiz paralar iki ev parasını geçti. Ayrıca karşı taraf, bizden geriye dönük 10 yıllık kira bedeli de talep ediyor. Şimdi onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir de bu sebepten para ödeyeceğiz" dedi.