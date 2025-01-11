Maltepe’de tartıştığı arkadaşlarına böyle kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.01.2025 | 16:09 Maltepe’de bir şahıs, tartışma yaşadığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişiyse yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak üzere çalışma başlatırken yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. isimli şüpheli, ile arkadaşı olduğu belirtilen Celil Tekpektezel arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kısa süreli sözlü tartışma sonrası şüpheli Murat A., olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra adrese silahla geri gelen saldırgan Murat A., Tekpektezel ve beraberinde bulunan kişilere ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Olayda Celil Tekpektezel hayatını kaybederken o esnada orada bulunun arkadaşı Mesut T. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Saldırı anı ve kaçan saldırganın peşinden açılan ateş bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.