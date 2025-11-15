Manisa Alaşehir'de polis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1 şehit, 1 ağır yaralı
15.11.2025 | 11:00
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir - Sarıgöl yolu üzerinde trafik polisi aracının tıra çarpması sonucu bir polis şehit oldu biri de ağır yaralandı.
