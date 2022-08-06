Video Yaşam Manisa’da ormanlık alanda yangın | Video
Manisa’da ormanlık alanda yangın | Video

Manisa’da ormanlık alanda yangın | Video

06.08.2022 | 22:06

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Manisa’nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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Yangın saat 19.20 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. İhbar gelmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz 4 helikopter ile ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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