Video Yaşam Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video

Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video

11.11.2025 | 16:01

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrenci B.U.U.'yu (13) merdivenden iterek yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen okul müdürü B.G. (50), gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü B.G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düştü. Olay anı okulun güvenlik kamerasına yansırken, B.U.U yaralandı. Eve gidince durumu ailesine anlatan B.U.U., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aile, çocukları B.U.U.'nun tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü B.G.'den şikayetçi oldu. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. B.U.U. için alınan adli muayene raporunda; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ
Olaya ilişkin okul güvenlik kamerası görüntüleri de temin edilerek dosyaya dahil edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda okul müdürü B.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü B.G.'nin açığa alındığı bildirildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma sürerken, okul müdürü B.G.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan B.U.U., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa’da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 00:52
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 11.11.2025 | 16:01
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 01:04
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 11.11.2025 | 16:00
Müge Anlı’dan ’Yeşil Vatan Seferberliği’ne fidanlarla destek | Video 06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 04:16
Dur ihtarına uymayan sürücü, il emniyet müdürünün de olduğu ekibin üstüne sürünce ateş açılarak böyle durduruldu | Video 11.11.2025 | 11:13
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 01:20
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 00:32
Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı | Video 11.11.2025 | 08:50
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 00:15
Motosikletiyle ön kaldırdı, kayarak böyle düştü | Video 11.11.2025 | 08:50
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 03:08
Beraber seyahat ettiği arkadaşlarına ateş etti: 2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 11.11.2025 | 08:49
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 01:43
Yanık kokusu gelmesi üzerine yapılan ihbar, muhtemel bir faciayı önledi | Video 11.11.2025 | 08:49
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 00:43
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
İstanbul Maratonu’nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 04:27
İstanbul Maratonu'nda sonuncu olan koşucu, birinciden daha popüler oldu | Video 10.11.2025 | 16:02
Kastamonu’da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video 04:04
Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video 10.11.2025 | 14:09
beIN Sports’un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video 04:37
beIN Sports'un televizyon binasına gelen şüphelinin üzerindeki silah oyuncak çıktı | Video 10.11.2025 | 14:07
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video 02:48
Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video 10.11.2025 | 11:28
Balıkesir’de peş peşe depremler | Video 00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı | Video 00:55
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı | Video 10.11.2025 | 09:09
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 02:18
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 10.11.2025 | 09:09
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 01:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı! 09.11.2025 | 23:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY