Video Yaşam Manisa'da tanker kazası: 1 ölü, 1 yaralı!

Manisa'da tanker kazası: 1 ölü, 1 yaralı!

Manisa'da tanker kazası: 1 ölü, 1 yaralı!
06.04.2021 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Manisa'da tanker kazası: 1 ölü, 1 yaralı! 03:58
Manisa'da tanker kazası: 1 ölü, 1 yaralı! 06.04.2021 | 08:36
Afyonkarahisar'da minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 02:23
Afyonkarahisar'da minibüs, kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 06.04.2021 | 08:34
TRT EBA TV 6 Nisan 2021 Salı Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (6 Nisan 2021 Salı) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 06.04.2021 | 06:29
TRT EBA TV izle! 6 Nisan Salı Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Nisan Salı) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 06.04.2021 | 06:29
Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi polis kurtardı | Video 00:44
Hareket halindeki trenden düşen Hintliyi polis kurtardı | Video 05.04.2021 | 22:39
Vertigo olduğu nasıl anlaşılır? Verigo belirtileri | Video 05:34
Vertigo olduğu nasıl anlaşılır? Verigo belirtileri | Video 05.04.2021 | 18:54
17 yaşındaki liseli kız bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu | Video 01:48
17 yaşındaki liseli kız bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu | Video 05.04.2021 | 18:49
Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 00:58
Direksiyonu bırakarak ayakta oynayan tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 05.04.2021 | 17:41
Giresun'da dere debisi yükseldi, işçiler suya kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:15
Giresun'da dere debisi yükseldi, işçiler suya kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05.04.2021 | 17:35
Market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:15
Market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 05.04.2021 | 17:35
Trabzonlu liseli Mert'e Apple'nın reklam yüzü olarak ABD'ye davet edildi 06:27
Trabzonlu liseli Mert'e Apple'nın reklam yüzü olarak ABD'ye davet edildi 05.04.2021 | 16:27
Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde polislerden kebap isteyen şahıs kamerada 03:48
Antalya'da intihar için çıktığı falezlerde polislerden kebap isteyen şahıs kamerada 05.04.2021 | 17:19
Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler | Video 00:26
Dernekte yakalandılar! Mesafe ihlalinden 48 bin lira ceza yediler | Video 05.04.2021 | 17:04
Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video 00:09
Kısıtlamayı ihlal edip toplandılar! 24 kişiye 83 bin lira ceza | Video 05.04.2021 | 16:49
SON DAKİKA: Manisa'da yaşlı kadına gelininden feci dayağın görüntüleri ortaya çıktı! Mezarı açılacak 03:13
SON DAKİKA: Manisa'da yaşlı kadına gelininden feci dayağın görüntüleri ortaya çıktı! Mezarı açılacak 05.04.2021 | 16:25
Müge Anlı'da ikiz kardeşler Büşra ve Beyza hiç görmediği ailelerini arıyor... 08:36
Müge Anlı'da ikiz kardeşler Büşra ve Beyza hiç görmediği ailelerini arıyor... 05.04.2021 | 16:24
Mersin'de lise öğrencisi Serhat Sayin'i öldüren katil sevgilisi kadını cinayete 'azmettirmekle' suçladı 03:40
Mersin'de lise öğrencisi Serhat Sayin'i öldüren katil sevgilisi kadını cinayete 'azmettirmekle' suçladı 05.04.2021 | 15:57
Mersin'de taklalar atıp savrulan otomobil kamerada 01:01
Mersin'de taklalar atıp savrulan otomobil kamerada 05.04.2021 | 11:57
Sel sularına kapılan çardaklarının sürüklenişini endişeyle izledi | Video 01:50
Sel sularına kapılan çardaklarının sürüklenişini endişeyle izledi | Video 05.04.2021 | 15:50
Bursa’da kar suları eridi, dereler taşma noktasına geldi | Video 03:18
Bursa’da kar suları eridi, dereler taşma noktasına geldi | Video 05.04.2021 | 14:59

Manisa'nın Kula ilçesinde, Karayolları İzmir 2'inci Bölge Müdürlüğü'ne ait zift taşıma tankeri, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan tankerin camından fırlayan yolcu konumundaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Karayolları İzmir 2'inci Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ömer Sarıyer (37) yönetimindeki 35 UA 757 plakalı tanker ile Uşak'a zift götürdü. Zifti boşalttıktan sonra İzmir'e dönmek üzere yola çıkan Sarıyer yönetimindeki tanker, Kula Peribacaları mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Önce orta refüjdeki bariyerlere çarpan, ardından karayolunda savrularak yan yatıp metrelerce sürüklenen tanker, yolun sağ tarafından bulunan toprak zemine çarparak durabildi.


ARAÇTAN YOLA SAVRULUP KUPANIN ALTINDA KALDI
Kazada sürücü Sarıyer yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Kadir Kalyon (37) ise camdan fırlayarak kupanın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kupanın altında kalan Kadir Kalyon'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Sarıyer yapılan ilk müdahalenin ardından önce Kula Devlet Hastanesi'ne buradan da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Sarıyer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, Kalyon'un cansız bedeni, çağırılan vinç yardımı ile sıkıştığı kupanın altından çıkarılarak, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.


İZMİR- ANKARA D300 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Kazada devrilen tankerin karayoluna tamamen kapatması nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre durdu. Kaza yapan tankerin yoldan kaldırılıp, temizleme çalışması yapıldıktan sonra trafik akışı normal seyrine döndü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA