Video Yaşam Manyas’ta uçurtma şenliği yapıldı | Video
Manyas’ta uçurtma şenliği yapıldı | Video

Manyas’ta uçurtma şenliği yapıldı | Video

12.06.2023 | 18:18

Manyas Gençlik ve Spor Müdürlüğü ilçe stadında uçurtma şenliği düzenlendi.

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